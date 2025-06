Ingresso a sorpresa durante la conferenza stampa di Aryna Sabalenka. Novak Djokovic irrompe in sala e scherza con la giocatrice bielorussa: "Cosa penso di te? Sei talentuosa, ma manchi di intensità. Sei un po' troppo piatta", dice il serbo tra le risate dei giornalisti. E Sabalenka risponde ironicamente: "Eri il mio giocatore preferito, ovviamente ora non più"

Si erano allenati insieme nei giorni scorsi e si sono divertiti anche durante il Media-Day di Wimbledon 2025. Novak Djokovic ha fatto irruzione in sala stampa mentre Aryna Sabalenka stava terminando la sua conferenza. Non poteva non nascere un momento irresistibile e divertente per i presenti.