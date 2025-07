Sinner: "Buon esordio, sono felice di essere qui"

Sinner soddisfatto dopo la vittoria all'esordio a Wimbledon con Nardi: "Dispiace giocare contro un italiano, ma uno deve andare avanti e sono felice che sia toccato a me. Sono molto felice della mia prestazione e del servizio". Giovedì il secondo turno con Vukic, in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

"Sono molto felice di essere tornato a Wimbledon, questo è per me un posto speciale". Jannik Sinner sorride dopo la vittoria all'esordio ai Championships contro Luca Nardi. Un derby senza storie, chiuso in un'ora e 48 minuti: "Dispiace giocare contro un italiano - ha ammesso il n. 1 al mondo nell'intervista in campo - Ma uno deve andare avanti, quindi sono felice che sia toccato a me". Un buon debutto per Sinner che si è detto soddisfatto "della prestazione e anche del servizio" e ha fatto anche i conti con l'insolito il caldo londinese: "L’atmosfera è fantastica come sempre. So che fa molto caldo, è molto umido. Non ricordo l’ultima volta che il tempo fosse così a Londra. Sono molto felice per oggi e ovviamente cercherò di continuare così. Cercherò di godermi il gioco qui. Se non ti diverti a giocare su questi campi, non so dove potresti divertirti".