Parte bene la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori a Wimbledon: gli azzurri hanno battuto la coppia composta dal belga Vliegen e dall’Uruguaiano Behar con un doppio 7-6, qualificandosi al 2° turno del torneo di doppio. Guarda gli highlights. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio

