Paolini fuori al 2° turno: vince Rakhimova

Paolini esce di scena al 2° turno dei Championships, battuta in rimonta dalla russa Rakhimova in 2 ore e 19 minuti. Finalista un anno fa, l'azzurra perderà 1.230 pt nel ranking Wta: virtualmente scende n. 8 al mondo.

Finisce al 2° turno il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon. Finalista un anno fa ai Championships, la toscana è stata battuta a sorpresa dalla russa Kamilla Rakhimova, n. 80 della classifica mondiale, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 19 minuti di gioco. Un epilogo amaro per la n. 4 al mondo che aveva già faticato all'esordio contro la lettone Sevastova e oggi ha fatto i conti con una giocatrice che ha espresso un tennis in crescendo nel corso del match. Pesano i 40 errori gratuiti commessi da Paolini che dopo il primo set ha abbassato il ritmo e non è riuscita a trovare continuità dal lato del dritto.

Il racconto del match Eppure l'impatto sulla partita era stato buono da parte di Paolini, avanti di un break già nel quarto game anche grazie alle difficoltà al servizio di Rakhimova che nel primo set commette sei doppi falli e raccoglie solo il 33% di punti con la seconda. Avanti 4-1, l'azzurra sembra in controllo del set ma nel nono gioco subisce il controbreak. Alti e bassi (vedi i 19 gratuiti nel parziale), ma Paolini chiude al decimo game: Rakhimova commette un doppio fallo e due gratuiti e sul 30-40 Jasmine conclude il set con uno schiaffo al volo. L'avversaria, però, cambia marcia dal secondo set: dopo quattro palle break salvate nel secondo game, Rakhimova sale nel rendimento al servizio e aumenta anche il numero di vincenti. Il turning point è nel settimo gioco, sul 3-3 e 30-30: Rakhimova conquista la prima palla break del set e la sfrutta grazie a un errore di Paolini in uscita dal servizio. L'azzurra continua a sbagliare, fatica in risposta e non trova una chiave al gioco di Rakhimova che dopo aver chiuso 6-4 il secondo set inizia il terzo parziale con un break in apertura, spingendo a braccio sciolto. La russa diventa inattaccabile al servizio nel momento chiave (72% di prime in campo e 86% di resa) e Paolini deve arrendersi senza trovare mai palle break nel terzo set.