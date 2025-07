Inizia il secondo turno a Wimbledon: tra gli italiani rimasti in corsa scendono in campo Bellucci, che affronta Lehecka, e Darderi, impegnato contro Fery. Per le donne, invece, Paolini sfiderà Rakhimova. Tra i 'big' ritorna protagonista Alcaraz. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio

Seconda turno in programma a Wimbledon, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio. Sul circuito ATP due gli italiani che vedremo in campo: toccherà prima a Mattia Bellucci, di scena contro Lehecka, con cui non vanta alcun precedente in carriera. Dopo toccherà a Luciano Darderi che sfida il britannico Fery, n. 461 del ranking, con possibile terzo turno contro uno tra Norrie e Tiafoe. Andrà completato anche il match del primo turno tra Nakashima e Bu. Tra le donne tocca di nuovo a Jasmine Paolini, impegnata contro Rakhimova che ha già affrontato e battuto nel 2022 in quello che resta l'unico scontro diretto tra le due. Per non perderti un colpo c'è Diretta Wimbledon su Sky Sport Mix, canale 211.