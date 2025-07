Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari

Giovedi con sei italiani in campo all'All England Club. Riflettori puntati su Sinner che chiuderà il programma sul Centrale contro Vukic. Impegnati anche Cobolli, Sonego, Darderi (la prosecuzione del match interrotto mercoledì per oscurità), Cocciaretto e Bronzetti. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Seconda turno che si chiude a Wimbledon, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio. Occhi puntati sul n°1 del mondo, Jannik Sinner, che parte favorito nel match che lo vedrà opposto all'australiano Aleksandar Vukic, numero 93 del ranking, con cui ha vinto entrambi i precedenti. C'è tanta Italia anche oggi all'All England Club a partire da Lorenzo Sonego, che può 'vendicare' l'amico Musetti contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, n°126 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, ma sempre molto pericoloso sull'erba. Ostacolo non certo impossibile per Flavio Cobolli, 22^ testa di serie del seeding, che affronta il britannico Jack Pinnington Jones, n°281 del mondo e in gara con una wild-card. In campo anche Luciano Darderi nella prosecuzione del match con l'inglese Arthur Fery, interrotto mercoledì per oscurità con l'azzurro avanti due set a zero. Tra le donne Elisabetta Cocciaretto, dopo l'exploit con la n°3 del mondo Jessica Pegula, vuole proseguire la striscia positiva con la statunitense Katie Volynets, 98 del ranking. Avversario decisamente più ostico per Lucia Bronzetti, che trova sulla sua strada la 7^ testa di serie Mirra Andreeva. Per non perderti un colpo c'è Diretta Wimbledon su Sky Sport Mix, canale 211.