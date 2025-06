Sinner debutterà a Wimbledon contro Luca Nardi. Il numero 1 al mondo potrebbe affrontare ai quarti Lorenzo Musetti, in quello che sarebbe un altro derby italiano. Qui i possibili avversari di Jannik a Wimbledon. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 giugno al 13 luglio

