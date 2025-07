Bellucci out al 3° turno: Norrie vince in 3 set

L'azzurro ha perso contro il padrone di casa Cameron Norrie con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-3 salutando al terzo turno Wimbledon. Agli ottavi, Norrie affronterà uno tra Jarry e Fonseca. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Finisce al terzo turno il cammino a Wimbledon di Mattia Bellucci. L'azzurro ha perso contro il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-3. Un gran peccato per il lombardo, che era riuscito nel corso del terzo set a recuperare un break di svantaggio sul punteggio di 5-2 e stava entrando sempre più in fiducia dopo aver perso i primi due parziali. Nonostante questo risultato, resta un ottimo torneo da parte di Bellucci, che per la prima volta in carriera ha raggiunto il terzo turno di uno Slam. Norrie, invece, con questa vittoria raggiunge gli ottavi di finale in uno Slam per la quinta volta in carriera. Il padrone di casa affronterà Jarry e Fonseca.