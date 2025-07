Nella giornata di venerdì a Wimbledon scendono in campo due italiani: Darderi sfida l'australiano Thompson, Bellucci se la vedrà contro Norrie. E tra i big gioca Alcaraz, a caccia degli ottavi di finale. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Prende il via il terzo turno di Wimbledon, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio. Due saranno oggi gli azzurri protagonisti: non vuole fermarsi qui Luciano Darderi che affronta l'australiano Jordan Thompson, n. 44 al mondo e che finora ha passato il turno sempre al quinto set. Scenderà in campo anche Mattia Bellucci, impegnato contro Norrie che ha eliminato Tiafoe nel turno precedente. Tra i big, invece, all'All England Club sarà di scena Carlos Alcaraz che sfida Jan-Lennard Struff, reduce dal successo contro Auger-Aliassime nel match giocato tra mercoledì e giovedì. Sarà anche un venerdì di doppi: Paolini ed Errani sfidano Chan/Krejcikova per un posto negli ottavi mentre nel misto debutteranno Errani e Vavassori. Per non perderti un colpo c'è Diretta Wimbledon su Sky Sport Mix, canale 211.