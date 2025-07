Cobolli batte Mensik: prima volta agli ottavi Slam

Cobolli batte Mensik in tre set e per la prima volta in carriera accede alla seconda settimana di uno Slam. Adesso in campo Sonego contro l'americano Nakashima. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Prima volta agli ottavi di finale di uno Slam per Flavio Cobolli. Il romano è alla seconda settimana di Wimbledon grazie alla vittoria in tre set sul n. 17 al mondo Jakub Mensik: 6-2, 6-4, 6-2 in meno di due ore di gioco, intervallate da una pausa altrettanto lunga per pioggia. Un match impeccabile di Cobolli, dominante dall'inizio alla fine contro un Mensik disastroso, autore di 37 errori gratuiti e in difficoltà nei turni di battuta. Tre set in fotocopia per Cobolli, sempre aperti con il break a favore. L'azzurro non si è fatto distrarre dalla sospensione per pioggia, è rimasto concentrato, attento e ha espresso un tennis di alto livello, con 36 vincenti contro appena 17 gratuiti. Cobolli tornerà in campo lunedì e lo farà contro uno tra Marin Cilic e Jaume Munar. Intanto è virtualmente entrato in top 20: nella classifica live è n. 20 davanti a un altro tennista ceco, Tomas Machac.