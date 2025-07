Iniziano gli ottavi: il programma di oggi su Sky

AWimbledon iniziano gli ottavi di finale: senza italiani oggi in campo, l'attesa è per Alcaraz-Rublev e Fritz-Thompson. Nel femminile riflettori puntati su Sabalenka. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Si chiude oggi la prima settimana di Wimbledon con la prima giornata dedicata agli ottavi di finale, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Senza italiani impegnati in giornata nei singolari, l'attesa è tutta per Carlos Alcaraz. Il murciano sarà opposto ad Andrey Rublev, a caccia del secondo quarto di finale in carriera ai Championships. Ci sono tre precedenti: il bilancio è 2-1 per Alcaraz che ha una serie aperta di 21 vittorie consecutive. Tra le altre sfide di giornata, riflettori puntati su Fritz-Thompson e, in campo femminile, alla sfida della n. 1 al mondo Aryna Sabalenka contro la belga Mertens.