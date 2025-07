Il Six Kings Slam torna dal 15 al 18 ottobre e lo fa con i migliori 6 giocatori del mondo: dal campione in carica Sinner ad Alcaraz, finalista nel 2024, fino a Djokovic, Zverev, Draper e Fritz. Si tratta del torneo esibizione in Arabia più ricco del mondo

Torna il Six Kings Slam, semplicemente il torneo-esibizione più ricco e prestigioso del mondo. Ad annunciarlo su X il presidente dell'Autorità Generale per l'Intrattenimento saudita, Turki Alalshikh. Dopo il successo del 2024, al via dal 15 al 18 ottobre la seconda edizione con i migliori sei giocatori dell'attuale ranking in singolare: Janik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Jack Draper e Taylor Fritz. Si giocherà ancora in Arabia Saudita a Riad. Il torneo a inviti si è disputato lo scorso anno per la prima volta, con un montepremi da capogiro: 1.5 milioni di dollari per la sola partecipazione e 6 milioni di dollari al vincitore. A staccare l'assegno dodici mesi fa fu proprio Jannik Sinner, capace di battere in finale Carlos Alcaraz con i parziali di 6-7, 6-3, 6-3 al termine di una finale ricca di spettacolo.