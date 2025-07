Novak Djokovic conquista i quarti di finale a Wimbledon per la 16^ volta in carriera: il numero 6 del mondo ha superato in rimonta l'australiano Alex De Minaur con i parziali di 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 in oltre tre ore di gioco. Per Nole il prossimo ostacolo sarà l'italiano Flavio Cobolli. Il torneo in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

