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Sinner, controlli di routine prima dell'erba: allenamenti da mercoledì

Tennis

Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per degli accertamenti clinici di rito in vista della stagione sull'erba. Da mercoledì il n. 1 al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte-Carlo verso Wimbledon, al via il 29 giugno e da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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È iniziata la stagione sull'erba e l'attesa è tutta per Jannik Sinner, campione uscente a Wimbledon, al via dal 29 giugno su Sky Sport. Aspettando di rivederlo in campo, il numero 1 al mondo, dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e i giorni di vacanza in Sardegna, si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da mercoledì Sinner riprenderà la preparazione fisica a Monte-Carlo. Quest'anno il numero 1 al mondo non sarà ad Halle ma ritornerà in campo direttamente ai Championships, dove spera di bissare il titolo.

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