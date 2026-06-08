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Berrettini, nessuna lesione al Roland Garros: "Obiettivo Wimbledon nella miglior forma"

l'annuncio

Matteo Berrettini sarà a Wimbledon. Dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nei quarti al Roland Garros contro Arnaldi, è arrivato il messaggio social del romano: "Gli esami effettuati negli ultimi giorni non hanno rilevato lesioni muscolari significative. Ho già iniziato la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile", ha scritto l'ex finalista sull'erba londinese nel 2021

Nessuna lesione importante. L'infortunio che ha messo fuori gioco Matteo Berrettini dopo due set nel quarto di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi non ha lasciato strascichi, come confermato dal tennista italiano con un post sui social. Il romano si è fermato in tempo dopo aver accusato un problema tra l'anca e l'inguine, riuscendo così a scongiurare un infortunio peggiore. Berrettini, che con il quarto a Parigi è salito fino al 48° posto del ranking mondiale, sarà così protagonista a Wimbledon, dove è stato finalista nel 2021 (sconfitto da Novak Djokovic). Il torneo sarà in diretta su Sky Sport dal 29 giugno. 

Approfondimento

I torti che Berrettini non merita

Berrettini, il messaggio sui social

"Lascio Parigi con il sorriso sulle labbra grazie alle fantastiche partite che ho giocato e perché gli esami effettuati negli ultimi giorni non hanno rilevato lesioni muscolari significative - ha scritto Matteo -. Ho già iniziato la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile! In queste due settimane, e soprattutto dopo il mio ritiro, ho sentito un'ondata di affetto e sostegno che mi ha fatto sentire ancora una volta grato e fortunato di avere una famiglia, una squadra, degli amici e dei tifosi così fantastici al mio fianco!". 

Approfondimento

Ritiro per Berrettini: Arnaldi in semifinale

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