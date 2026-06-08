Federer torna a giocare a New York: esibizione prima degli US Openl'annuncio
Roger Federer torna in uno dei suoi giardini di casa, l'Arthur Ashe Stadium di New York, che l'ha visto trionfare cinque volte consecutive agli US Open. Nella serata del 25 agosto, il fenomeno svizzero parteciperà a un'esibizione insieme a tanti ex colleghi come Agassi, McEnroe e Roddick. "New York è un posto speciale per me, non vedo l'ora", ha detto il Maestro di Basilea
Roger Federer torna in campo a New York. Lo svizzero, vincitore di 20 titoli del Grande Slam, cinque volte campione degli US Open, tornerà in campo nella Grande Mela quest'anno per partecipare all'esibizione "Roger Federer: An Icon Returns to New York" , che si terrà la sera di martedì 25 agosto, all'interno dell'Arthur Ashe Stadium. Federer ha partecipato per l'ultima volta agli US Open nel 2019, dopo essere diventato l'unico giocatore ad aver vinto cinque titoli consecutivi in singolare agli US Open (2004-2008). Quest'anno farà il suo ritorno all'Arthur Ashe Stadium partecipando insieme al campione degli US Open del 2003 e suo storico rivale Andy Roddick, e ad altre icone del tennis e campioni degli US Open come Andre Agassi e John McEnroe.
Federer: "New York è un posto speciale per me"
“Gli US Open sono sempre stati uno dei tornei più speciali per me - ha detto Federer - Tanti momenti indimenticabili della mia carriera si sono svolti a New York, e l'Arthur Ashe Stadium è un luogo che significa molto per me. Mi è mancato far parte di quell'atmosfera e sentire l'incredibile energia che i tifosi portano ogni anno. Tornare all'Arthur Ashe e condividere la serata con Andy, Andre e John rende tutto ancora più significativo. Non vedo l'ora di celebrare quei ricordi, rivedere i tifosi e goderci una serata davvero speciale insieme”.