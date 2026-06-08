Roger Federer torna in campo a New York. Lo svizzero, vincitore di 20 titoli del Grande Slam, cinque volte campione degli US Open , tornerà in campo nella Grande Mela quest'anno per partecipare all'esibizione "Roger Federer: An Icon Returns to New York" , che si terrà la sera di martedì 25 agosto , all'interno dell'Arthur Ashe Stadium. Federer ha partecipato per l'ultima volta agli US Open nel 2019, dopo essere diventato l'unico giocatore ad aver vinto cinque titoli consecutivi in ​​singolare agli US Open (2004-2008). Quest'anno farà il suo ritorno all'Arthur Ashe Stadium partecipando insieme al campione degli US Open del 2003 e suo storico rivale Andy Roddick , e ad altre icone del tennis e campioni degli US Open come Andre Agassi e John McEnroe .

Federer: "New York è un posto speciale per me"

“Gli US Open sono sempre stati uno dei tornei più speciali per me - ha detto Federer - Tanti momenti indimenticabili della mia carriera si sono svolti a New York, e l'Arthur Ashe Stadium è un luogo che significa molto per me. Mi è mancato far parte di quell'atmosfera e sentire l'incredibile energia che i tifosi portano ogni anno. Tornare all'Arthur Ashe e condividere la serata con Andy, Andre e John rende tutto ancora più significativo. Non vedo l'ora di celebrare quei ricordi, rivedere i tifosi e goderci una serata davvero speciale insieme”.