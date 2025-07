Paolini-Lopez, è addio: "Sento di dover cambiare"

Paolini annuncia la separazione con coach Lopez dopo appena tre mesi: "Grazie per il tuo aiuto e supporto. Ora che questa parte della stagione è finita, sento di dover cambiare. Adesso mi prendo del tempo per riflettere"

La lettera di Paolini sui social

"Voglio ringraziare Marc Lopez per il suo aiuto e il suo supporto durante questa stagione. Abbiamo ottenuto grandi risultati insieme, soprattutto a Roma e Parigi, e ricorderò sempre quei momenti. Apprezzo davvero tutto il lavoro e l’energia che Marc ha messo ogni giorno. Ora che questa parte della stagione è finita, sento di dover cambiare. Ho imparato molto e fatto buoni progressi. Ora mi prendo del tempo per riflettere su quale sarà il prossimo passo. Grazie ancora, Marc. Per tutto. Ti auguro il meglio per il futuro".