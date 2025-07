Sinner-Shelton mercoledì LIVE su Sky Sport

In attesa di novità dall'allenamento pomeridiano ad Aorangi Park, il quarto di finale tra Sinner e Shelton è stato schedulato per mercoledì, secondo match dalle 14 sul Campo 1. L'incontro sarà in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà ancora Sinner-Shelton a Wimbledon. Come un anno fa, l'azzurro ritroverà il tennista americano, ma stavolta ci sarà in palio un posto nei quarti di finale. Il match è in programma mercoledì 9 luglio, secondo match dalle 14 sul Campo 1, e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.