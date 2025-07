Al via i quarti di finale: il programma su Sky

Comincia oggi il programma dei quarti di finale a Wimbledon. Occhi puntati sul n°2 del mondo e campione in carica Carlos Alcaraz, che sfida l'idolo di casa Cameron Norrie. Poi Khachanov-Fritz. Tra le donne c'è la n°1 del ranking Sabalenka. Tutto da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Si apre il programma dei quarti di finale a Wimbledon, tutto da seguire come sempre in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca nella parte bassa del tabellone maschile, con gli occhi puntati sul campione in carica Carlos Alcaraz, in serie positiva da 18 partite e in campo alle 14.30 sul Centrale contro il britannico Cameron Norrie, semifinalista nel 2022 e ora scivolato al n°61 del mondo. Per una volta Carlitos non avrà dalla sua il pubblico. Nell'altro spicchio il russo Karen Khachanov affronta il n°5 del mondo, lo statunitense Taylor Fritz. Tra le donne attesa per la n°1 del mondo Aryna Sabalenka, che parte nettamente favorita contro la 37enne tedesca Laura Siegemund.