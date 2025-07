Fritz in semifinale: Khachanov battuto in 4 set

Taylor Fritz in semifinale a Wimbledon per la prima volta in carriera: il numero 5 del seeding ha superato in quattro set il russo Karen Khachanov. Ora tocca ad Alcaraz-Norrie. Tra le donne avanti Sabalenka, che soffre tre ore con la tedesca Siegemund. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio

Taylor Fritz in semifinale a Wimbledon per la prima volta in carriera. Lo statunitense, numero 5 del seeding, ha superato in quattro set il russo Karen Khachanov (17 del tabellone). 6-3, 6-4, 1-6, 7-6 i parziali per l'americano, che entra per la seconda volta in carriera tra i migliori 4 in uno Slam dopo la corsa terminata in finale lo scorso anno agli Us Open, quando venne battuto da Jannik Sinner.