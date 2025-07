Wimbledon su Sky: ottimi ascolti per ottavi finale

Ottimi ascolti per le sfide degli ottavi di finale di Wimbledon in esclusiva su Sky, che ieri hanno ottenuto nel complesso oltre 2,5 milioni di spettatori unici. E' la seconda giornata migliore di sempre per il torneo londinese, dopo la finale con Berrettini del 2021. In particolare, l’incontro fra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov ha ottenuto 946 mila spettatori medi in Total Audience*, con il 5,2% di share TV. Si tratta del 4° match più visto della storia di Wimbledon su Sky. Molto bene anche la sfida tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton, con 276 mila spettatori medi in Total Audience* e il 2,8% di share TV, e tra Flavio Cobolli e Marin Cilic, con 271 mila spettatori medi in Total Audience* e il 2,4% di share TV.

*Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.