E' previsto per le ore 10.30 inglesi (le 11.30 in Italia) l'ultimo allenamento di Jannik Sinner prima di scendere in campo nel pomeriggio contro Shelton. Jannik si allenerà con Jacopo Vasamì ad Aorangi Park, quindi su erba all'aperto. Le immagini del loro allenamento saranno in diretta su Sky Sport 24