Swiatek in semifinale: sfiderà Bencic

Iga Swiatek batte Liudmila Samsonova in due set e per la prima volta in carriera raggiunge le semifinali a Wimbledon. La polacca affronterà Belinda Bencic che ha superato la n. 7 al mondo Mirra Andreeva.

Arriva la prima semifinale in carriera a Wimbledon per Iga Swiatek. La tennista polacca è tra le migliori quattro ai Championships grazie alla vittoria in due set su Liudmila Samsonova: 6-2, 7-5 il punteggio finale in un'ora e 50 minuti di gioco. Una partita in totale controllo per Swiatek fino al 3-0 del secondo set, poi un piccolo passaggio a vuoto con due turni di servizio persi, ma infine il break decisivo arrivato nel dodicesimo gioco. "Sento di aver lavorato molto duramente per migliorare su questa superficie - ha detto Swiatek - Quest'anno sento di poterci lavorare bene e di riuscire a gestirla". Swiatek diventa la prima polacca in semifinale a Wimbledon dal 2015, quando Agnieszka Radwanska si fermò in semifinale con Garbine Muguruza.