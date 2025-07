Djokovic, niente allenamento pre semifinale

Niente allenamento alla vigilia della semifinale con Jannik Sinner per Novak Djokovic, scivolato nella sfida con Cobolli. "Ne parlerò con il mio fisioterapista, spero che tra due giorni vada tutto bene" aveva ammesso il serbo nell'intervista in campo. La semifinale è in programma venerdì, secondo match dalle 14.30, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Giovedì senza allenamenti in campo per Novak Djokovic. Alla vigilia della semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner, il serbo avrebbe dovuto svolgere un allenamento di due ore, dalle 14 alle 16 italiane, a Aorangi Park. Tuttavia Nole ha cancellato la prenotazione del campo e oggi non svolgerà allenamenti.

Cosa era successo

Da verificare le condizioni di Djokovic in vista della semifinale con Sinner, soprattutto dopo la scivolata nella sfida con Flavio Cobolli, sul primo match point. Avanti 40-30, il serbo è scivolato su una zona di campo priva di erba, cadendo in spaccata sulle ginocchia. "La caduta è arrivato in un momento delicato - aveva spiegato Djokovic nell'intervista in campo - In qualche modo sono riuscito a trovare un buon servizio e chiudere il punto. Ovviamente adesso ne parlerò con il mio fisioterapista. Spero che tra due giorni vada tutto bene".