Alcaraz è di nuovo in finale: Fritz ko in 4 set

E sono tre. Per il terzo anno consecutivo Carlos Alcaraz è in finale a Wimbledon . La 24esima vittoria consecutiva del murciano, tornato all'ultimo atto dei Championships grazie alla vittoria in quattro set sul n. 5 al mondo Taylor Fritz: 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 il punteggio finale in 2 ore e 51 minuti. È stata una partita di qualità , grazie all'alto livello di gioco espresso da entrambi i giocatori. Ancora una volta, però, Alcaraz ha dimostrato di saper alzare l'attenzione e la qualità nei momenti che contano, reagendo anche ai passaggi a vuoto.

Il racconto del match

La partenza è contratta per Fritz che già nel primo game perde il servizio. Un passaggio che indirizza il primo parziale, vinto da Alcaraz vincendo il 100% di punti con la prima di servizio (15 su 15) e commettendo appena tre errori gratuiti. Nel secondo set regna l'equilibrio. Fritz sale nel rendimento al servizio (pur con meno prime in campo), mentre Alcaraz commette qualche errore in più. Decisivo è il passaggio a vuoto del murciano nel dodicesimo gioco, in cui perde il servizio a zero e anche il set. L'inerzia sembra dalla parte di Fritz anche in apertura del terzo set, ma dal parziale di 10 punti consecutivi per l'americano arriva un contro parziale di otto punti di fila per Alcaraz che ottiene il break a zero nel quarto game e torna a vincere tutti i punti con la prima di servizio. Si arriva così al quarto set, l'unico senza break e segnato da turni di battuta rapidi. Decisivo è il tiebreak: Alcaraz ottiene subito il mini break di vantaggio, ma Fritz reagisce con una serie di cinque punti consecutivi. L'americano, però, non sfrutta due set point con il proprio servizio e alla fine la spunta Alcaraz, bravo ad alzare ancora il livello nei punti chiave.