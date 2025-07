"A volte il cuore vuole andare avanti... ma l'universo ha un piano diverso per noi". Inizia così il lungo messaggio postato su Instagram da Grigor Dimitrov. Le prime parole del tennista bulgaro dopo il ritiro a Wimbledon contro Jannik Sinner, costretto allo stop (il quinto ritiro consecutivo a livello Slam), avanti due set a zero, per via di uno strappo parziale al muscolo pettorale destro. Nelle scorse ore Dimitrov è stato operato al pettorale e direttamente dall'ospedale ha postato una foto su Instagram con un messaggio: "Dovermi ritirare da questa partita a Wimbledon è stato uno dei momenti più dolorosi della mia carriera. Grazie per la travolgente ondata di affetto: dalla famiglia, dagli amici, dai fan, dai colleghi, a tutta la comunità del tennis... i messaggi mi hanno davvero sollevato in questi momenti difficili. Grazie a tutti. Davvero. Il recupero inizia ora. Ci vediamo presto".