Djokovic: "Non è stato il mio ultimo Wimbledon"

"Non è stata la mia ultima partita a Wimbledon, ho intenzione di tornare un'altra volta". Così Novak Djokovic in conferenza stampa dopo il ko rimediato in semifinale con Jannik Sinner. "Oggi lui era troppo forte, ma l'infortunio mi ha condizionato un bel po', ma non voglio lamentarmi. Jannik ha meritato".

"Sarei dispiaciuto fosse stata la mia ultima partita qui, ma spero che non sia la mia ultima partita sul Campo Centrale. Non ho intenzione di concludere la mia carriera a Wimbledon oggi. Ho intenzione di tornare sicuramente almeno un'altra volta". Così Novak Djokovic in conferenza stampa dopo il ko in semifinale con Jannik Sinner. Nole ha poi parlato di quanto l'infortunio lo abbia condizionato nel corso del match: "Un bel po'. Non è stata una bella sensazione in campo. Ma non voglio parlare nei dettagli del mio infortunio e lamentarmi di non essere riuscito a giocare al meglio. Voglio congratularmi con Jannik per un'altra grande prestazione. Tutto qui. È in finale, era troppo forte. Sono deluso perché non sono riuscito a muovermi bene come pensavo o speravo".