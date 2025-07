A Wimbledon è il giorno delle semifinali maschili. Apre alle 14.30 Alcaraz-Fritz, a seguire l'attesa sfida tra Sinner e Djokovic. Tutto da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Venerdì dedicato alle semifinali maschili a Wimbledon, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. L'attesa è tutta per Jannik Sinner che sul Centrale affronterà Novak Djokovic. Il decimo confronto tra l'azzurro e il serbo, il secondo consecutivo in una semifinale Slam dopo il Roland Garros. Sinner andrà a caccia della prima finale in carriera a Wimbledon, obiettivo già raggiunto dieci volte da Nole. Ad aprire il programma alle 14.30, però, sarà Carlos Alcaraz. Il campione in carica sfiderà Taylor Fritz, per la prima volta in semifinale ai Championships.