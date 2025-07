Trionfa Swiatek: Anisimova ko con doppio 6-0

Swiatek batte Anisimova con un doppio 6-0 e per la prima volta in carriera trionfa a Wimbledon. Una finale a senso unico, dominata dall'inizio alla fine dalla polacca che vince il sesto Slam in altrettante finali giocate

Iga Swiatek è la nuova regina di Wimbledon. Per la prima volta in carriera la tennista polacca trionfa sull'erba londinese grazie alla vittoria in finale su Amanda Anisimova con un doppio 6-0 in meno di un'ora. Una partita a senso unico, dall'epilogo clamoroso e dominata dall'inizio alla fine da Swiatek. Differenza nel tennis, ma anche nell'esperienza in finali Slam. Per la polacca era la sesta (tutte vinte) e non ha accusato cali di concentrazione; per Anisimova, invece, era la prima finale major e ha pagato la tensione della partita più importante della sua carriera.