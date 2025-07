"Anche quando le cose sembrano andare male, la speranza non è mai persa del tutto, e si può sempre risalire dal baratro. Questa corsa è partita, e io sono sulla mia strada". Un messaggio di speranza che arriva da un ragazzo di undici anni: il suo nome è Ambrose Caldecott , colui che ha effettuato il lancio della monetina prima della finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . Entrato in stampelle e accompagnato dall'applauso dell'intero Centre Court (con il principe William visibilmente emozionato), Ambrose ha affrontato nell'ultimo anno e mezzo un osteosarcoma di secondo stadio , un cancro osseo diagnosticato a marzo 2024. Il giovane ragazzo, che rappresenta la Junction Elite Project (una organizzazione benefica con sede nel sud-ovest di Londra), ha affrontato cicli di chemioterapia e diversi interventi chirurgici negli ultimi 12 mesi per superare la malattia.

I genitori di Ambrose: "Non gli è mai mancata la fiducia"

A raccontare la storia di Ambrose sono stati i genitori, papà Harry e mamma Rebecca: "Nessuno è intoccabile, e pensi di sapere in teoria che prima o poi la vita ti travolgerà, ma finché non succede davvero, non puoi sapere come reagirai - hanno raccontato al sito di Wimbledon - A marzo 2024, ad Ambrose è stato diagnosticato un osteosarcoma di secondo stadio, una forma di cancro alle ossa. Il suo trattamento all’UCLH (University College London Hospital) ha comportato molti cicli di chemioterapia estremamente intensi e poi un intervento chirurgico importante per rimuovere il femore e sostituirlo. Quando stava male, l’unica cosa che non gli è mai mancata è stata la convinzione assoluta e la fiducia che ce l’avrebbe fatta. Credo che questa esperienza gli dimostrerà che aveva ragione a crederci".