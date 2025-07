Cinque tornei LIVE su Sky: la guida tv

Archiviata la stagione sull'erba, il circuito torna tra terra rossa e cemento. Cinque tornei 250 in programma: uomini impegnati a Los Cabos, Gstaad e Bastad, donne in scena ad Amburgo e Iasi. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Dal Messico alla Svizzera, passando per Svezia, Germania e Romania. Una settimana di tennis in giro per il mondo con cinque tornei 250 da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Archiviata la stagione sull'erba, si torna tra cemento e terra rossa. Gli uomini saranno impegnati a Los Cabos (Messico, cemento), Gstaad (Svizzera, terra rossa) e Bastad (Svezia, terra rossa). In campo ci saranno Luciano Darderi a Bastad e Francesco Passaro a Gstaad. Le donne, invece, giocheranno a Iasi (Romania, terra rossa) e Amburgo (Romania, terra rossa).

Dove vedere i tornei Atp e Wta su Sky Sport e NOW

Il programma della settimana su Sky Sport e NOW Lunedì 14 luglio Sky Sport Tennis: dalle 10.30 alle 19.30 il meglio dei cinque tornei

Sky Sport Max: dalle 10.30 alle 19.30 il meglio dei cinque tornei Martedì 15 luglio Sky Sport Tennis: dalle 3.30 alle 8 (Atp Los Cabos) e dalle 9.30 alle 21 il meglio dei cinque tornei

Sky Sport Max: dalle 9.30 alle 21 il meglio dei cinque tornei Mercoledì 16 luglio Sky Sport Tennis: dalle 3.30 alle 8 (Atp Los Cabos) e dalle 9.30 alle 19.30 il meglio dei cinque tornei

Sky Sport Max: dalle 9.30 alle 19.30 il meglio dei cinque tornei Giovedì 17 luglio Sky Sport Tennis: dalle 3.30 alle 8 (Atp Los Cabos) e dalle 9.30 alle 19.30 il meglio dei cinque tornei

Sky Sport Max: dalle 9.30 alle 19.30 il meglio dei cinque tornei Venerdì 18 luglio Sky Sport Tennis: dalle 3.30 alle 8 (Atp Los Cabos) e dalle 9.30 alle 19.30 il meglio dei cinque tornei

Sky Sport Uno: dalle 3.30 alle 8 (Atp Los Cabos) e dalle 9.30 alle 19.30 il meglio dei cinque tornei Sabato 19 luglio Sky Sport Tennis: dalle 4.30 semifinali Atp Lo Cabos; dalle 11 semifinali Atp Gstaad; dalle 16 semifinali Wta Iasi

Sky Sport Max: dalle 13 semifinali Atp Bastad

Sky Sport 251: dalle 14 semifinali Wta Amburgo Domenica 20 luglio Sky Sport Tennis: dalle 5 finale Atp Los Cabos; dalle 11.30 finale Atp Gstaad; dalle 14 finale Atp Bastad; dalle 16.30 finale Wta Iasi

Sky Sport Max: dalle 14 finale Atp Bastad

Sky Sport 251: dalle 14 finale Wta Amburgo

Sky Sport 252: dalle 16.30 finale Wta Iasi