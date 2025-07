Esempio Jannik Sinner, un italiano come tanti. Solo che ha vinto Wimbledon

Il nostro Paese ha atteso 138 edizioni del torneo più prestigioso del mondo , esattamente dal 1877, per vivere questo momento . La vittoria dell'italiano Jannik Sinner a Wimbledon è già oltre la cronaca, è oltre la storia: è leggenda. Del tennis e dello sport. Anzi, oltre lo sport, perché questo ragazzo è entrato nelle nostre vite come un punto di riferimento, un termine di paragone, un ispiratore. E tutto questo, essendo sempre se stesso. Un fenomeno, ma fuori dal campo nulla di diverso da quello che sarebbe stato se fosse rimasto a lavorare con i suoi, in un rifugio in Alta Pusteria. Non è il campione che "resta umile". È umile per essere campione . Del resto, ce l’ha dentro, basta pensare che ha due genitori e un fratello i quali alla finale di Wimbledon si siedono lontani dal centro del players box, per lasciare spazio a “chi lavora”, al grande team costruito dal figlio e dall’amico/manager di sempre, Alex Vittur.

A 23 anni, Jannik non sta soltanto scrivendo la storia del suo sport nel mondo, fa molto di più. Perché nel suo caso il come conta addirittura più del cosa e del quanto. Sinner è un esempio perché, come disse anni fa il suo primo allenatore tra i pro, Riccardo Piatti, "è un predestinato. Predestinato al lavoro". Il talento senza allenamento e senza sacrificio è poco più che pura vanità, è così per chiunque e in tutti gli ambiti non solo sportivi, ma nel caso di Jannik vale pure di più, perché la costruzione del campione non era scontata. O meglio, lo era solo se ripensiamo a quella definizione, al destino scritto nel DNA del ragazzo: lavorerai e vincerai. Vincerai solo se lavorerai

.

E così oggi abbiamo il privilegio di raccontare un fenomeno, un campione generazionale, che resterà per sempre, uno che unisce persone di ogni età, malati di tennis e gente che non sa neppure le regole del gioco. Insieme, tutti in un abbraccio. Oggi Sinner è la Nazionale. Domenica 13 luglio 2025, come domenica 11 luglio 1982, come domenica 9 luglio 2006, la urla dietro le persiane, la gente davanti alle tv in spiaggia e sulle terrazze, con il cuore in gola: come con l’Italia ai Mondiali, lo stesso effetto. Ancora più potente se si pensa che i bambini e i ragazzi nati poco dopo il Duemila, non solo non hanno mai visto gli Azzurri alzare la Coppa, ma nemmeno partecipare. E invece Jannik l’hanno visto, eccome. E lo continueranno a vedere ancora per tanti anni.