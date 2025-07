"Per la prima volta nella mia vita ho bisogno di aiuto"

Dopo la sconfitta al primo turno a Wimbledon, Zverev in conferenza stampa aveva rivelato: "A volte mi sento molto solo in campo. Ho dei problemi a livello mentale, è così fin dall'Australian Open. Sto cercando dei modi per uscire da questo vicolo cieco, ma continuo a ricadere nello stesso buco. Non è una questione di tennis, ma della mia vita. E non è una bella sensazione. Chiedere aiuto? Forse sì. Per la prima volta nella mia vita ne ho bisogno. Ho attraversato molte difficoltà in carriera, ma non mi ero mai sentito così vuoto come ora. Nemmeno quando vinco provo quella felicità e quella motivazione per andare avanti. E in uno sportivo di alto livello, questo si riflette chiaramente nelle prestazioni".