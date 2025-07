Ufficializzata l'entry list per l'ultimo dei grandi Slam della stagione, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 24 agosto al 7 settembre. Al via ci saranno dodici italiani (9 uomini e 3 donne), col campione in carica del torneo Jannik Sinner a guidare il seeding

