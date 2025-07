Hopman Cup, Italia in finale per la prima volta

Prima storica finale per l'Italia alla Hopman Cup, torneo di tennis a squadre miste in corso a Bari. Dopo la vittoria all'esordio contro la Croazia, gli azzurri hanno battuto anche la Francia: successo in tre set per Lucia Bronzetti contro Chloé Paquet, poi Flavio Cobolli ha superato Richard Gasquet 6-2, 6-4. Domenica alle 17 la finale contro una tra Canada, Grecia e Spagna

L'Italia è in finale alla Hopman Cup. Prima storica volta per la squadra azzurra nel torneo di tennis a squadre miste in corso sul cemento della Fiera del Levante a Bari (una prima volta italiana anche in questo caso). Applausi per la coppia composta da Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli che, dopo aver vinto all’esordio contro la Croazia, si è ripetuta con la Francia nella sfida che valeva il primo posto nel girone e l’accesso alla finalissima. Una sfida aperta da Bronzetti, che ha avuto bisogno di oltre due ore di gioco per battere 10-8 Chloé Paquet al super tie-break. In precedenza l’azzurra non aveva trasformato due match point consecutivi, ma è stata lucida nel portare a casa la partita. Il 2-0 è arrivato in serata grazie a Cobolli, numero 19 del ranking e reduce dai quarti di finale a Wimbledon, che ha piegato in due set il 39enne Richard Gasquet tornato in campo dopo il ritiro annunciato al Roland Garros. L'Italia si giocherà la Hopman Cup domenica alle 17 contro una tra Canada, Grecia e Spagna.