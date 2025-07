Darderi in semifinale: il programma di oggi su Sky

Protagonista nel sabato di tennis su Sky, Luciano Darderi insegue un posto nella finale a Bastad contro l'argentino Francisco Cerundolo. In precedenza c'è l'altra semifinale tra Carabelli e De Jong, ma si gioca anche a Gstaad e ai Wta di Amburgo e Iasi. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Protagonista in Svezia, Luciano Darderi insegue un posto nella finalissima. Ma non c'è solo il tennista azzurro: su Sky e NOW ci aspetta un'altra grande giornata di tennis coi 250 di Gstaad e Bastad oltre ai Wta di Amburgo e Iasi. Dopo aver dominato Baez ai quarti di finale, Darderi ha raggiunto la sua quinta semifinale a livello Atp e la seconda nel 2025 a Marrakech (dove poi vinse il titolo). Lo attende un altro argentino, Francisco Cerundolo , numero 1 del seeding che lo ha battuto negli ultimi due incroci di quest'anno a Rio e Buenos Aires dopo aver perso contro Luciano nel 2024 a Houston. Un match preceduto dall'altra semifinale sulla terra svedese: si affrontano Carabelli e De Jong. Il programma di giornata è in diretta dalle 13.00 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW .

