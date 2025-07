Washington e non solo: 5 tornei LIVE su Sky Sport

Un'altra settimana di grande tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Cinque tornei in programma, tra cui il combined 500 di Washington che segnerà il ritorno in campo di Musetti dopo Wimbledon. In campo anche Cobolli, Arnaldi e Sonego. A Umago ci sono Darderi, Zeppieri e Passaro, a Praga Cocciaretto e Stefanini RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Da Washington a Umago, passando per Praga e Kitzbuhel. Inizia un'altra settimana di grande tennis, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono cinque i tornei in programma, con l'attesa soprattutto per il combined (Atp 500 e Wta 500) di Washington. Il primo test sul cemento americano, con quattro italiani in campo: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Ci sono anche l'Atp 250 di Umago (con Darderi, Zeppieri e Passaro), il Wta 250 di Praga (con Cocciaretto e Stefanini) e l'Atp 250 di Kitzbuhel.

Dove vedere l'Atp Washington e gli altri tornei su Sky Sport e NOW Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

La programmazione su Sky Sport e NOW Lunedì 21 luglio Sky Sport Tennis: dalle 11 alle 4 il meglio dei cinque tornei

Sky Sport Max: dalle 11 alle 4 il meglio dei cinque tornei Martedì 22 luglio Sky Sport Tennis: dalle 11 alle 4 il meglio dei cinque tornei

Sky Sport Max: dalle 11 alle 4 il meglio dei cinque tornei

Sky Sport Uno: dall'1 alle 4 il meglio dei cinque tornei Mercoledì 23 luglio Sky Sport Tennis: dalle 11 alle 4 il meglio dei cinque tornei

Sky Sport Max: dalle 11 alle 4 il meglio dei cinque tornei

Sky Sport Uno: dall'1 alle 4 il meglio dei cinque tornei Giovedì 24 luglio Sky Sport Tennis: dalle 11 alle 4 il meglio dei cinque tornei

Sky Sport Max: dalle 11 alle 4 il meglio dei cinque tornei

Sky Sport Uno: dall'24 alle 4 il meglio dei cinque tornei Venerdì 25 luglio Sky Sport Tennis: dalle 13 semifinali Atp Kitzbuhel; dalle 18.30 semifinali Atp Umago; dalle 23 quarti di finale Atp e Wta Washington

Sky Sport Uno: dall'1.30 alle 4 il meglio dei cinque tornei; dalle 18.30 semifinali Atp Umago

Sky Sport Max: dalle 14 semifinali Wta Praga; dalle 18 quarti di finale Atp e Wta Washington

Sky Sport Mix: dalle 18 quarti di finale Atp e Wta Washington Sabato 26 luglio Sky Sport Tennis: dalle 14.30 finale Atp Kitzbuhel, dalle 20.30 semifinali Wta Washington

Sky Sport Uno: dalle 20 finale Atp Umago

Sky Sport Max: dalle 14 finale Wta Praga Domenica 27 luglio Sky Sport Tennis: dall'1 semifinali Atp Washington

Sky Sport Uno: dall'1 semifinali Atp Washington; dalle 20.30 finale Wta Washington; dalle 23 finale Atp Washington