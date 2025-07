Musetti fuori all'esordio: Norrie vince in 3 set

Sconfitta (la terza consecutiva) per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta all'esordio a Washington da Cameron Norrie in poco più di due ore di gioco. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È già finito il torneo di Washington per Lorenzo Musetti . Il tennista carrarino, n. 2 del seeding sul cemento americano, ha perso all'esordio contro il britannico Cameron Norrie : 3-6, 6-2, 6-3 il punteggio finale in poco più di 2 ore di gioco. Una sconfitta a sorpresa per Musetti - alla prima uscita dopo Wimbledon - partito con un buon tennis, ma poi calato nettamente alla distanza sul piano fisico . Diverse sbavature e poco supporto per il servizio per il tennista carrarino che ha fatto i conti con un avversario uscito fuori alla lunga, che ha confermato il buon momento di forma.

Il racconto del match

Eppure la partita era iniziata bene per Musetti, avanti di un break già in apertura. Un vantaggio prezioso, conservato fino in fondo da Lorenzo, efficace al servizio (15 su 17 con la prima in campo) e mai in difficoltà contro un Norrie particolarmente falloso. Nel secondo set, però, cambia l'inerzia della partita. Musetti non sfrutta due palle break in avvio di parziale, poi perde cinque giochi consecutivi. Sotto 0-5, il carrarino (che nel set ha messo in campo solo il 35% di prime, commettendo 12 gratuiti) recupera un break di svantaggio, ma poi cede il parziale 6-2. Il terzo set si gioca punto a punto e la svolta arriva tra il quinto e il sesto game. Prima Musetti non sfrutta cinque palle break (di cui tre consecutive, da 0-40), poi cede il servizio alla quarta palla break. Un punto di non ritorno per il tennista azzurro che non riesce a entrare più in partita e subisce la prima sconfitta in carriera contro Norrie che agli ottavi affronterà Brandon Nakashima. La sconfitta all'esordio a Washington peserà sul ranking di Musetti. L'azzurro perderà in settimana 155 punti nella classifica mondiale, scivolando attualmente al nono posto nel ranking live.