Arnaldi vince il derby con Sonego e va agli ottavi

Arnaldi vince il derby contro Sonego con un doppio 7-5 in poco più di due ore. Una partita con due set in fotocopia: break in apertura, controbreak nell'ottavo gioco e ultimi tre game vinti da Arnaldi.

Il derby azzurro di Washington sorride a Matteo Arnaldi. Il ligure è negli ottavi di finale dell'Atp 500 americano grazie alla vittoria su Lorenzo Sonego - al rientro dopo Wimbledon - con un doppio 7-5 in poco più di due ore di gioco. Un derby sentito da entrambi, che hanno giocato una partita tra alti e bassi. Alla fine a spuntarla è stato Arnaldi con due set in fotocopia: in entrambi è andato avanti di un break, poi Sonego è rientrato in partita all'ottavo game ed è andato avanti 5-4, ma sia nel primo che nel secondo set ha perso gli ultimi tre game consecutivi del parziale. Migliore resa con la prima e più vincenti per Arnaldi, diversi errori gratuiti e qualche difficoltà nei punti a rete (13 su 26 vinti) per Sonego che conferma la tradizione negativa nei derby. Per lui è la settima sconfitta consecutiva con un connazionale: l'ultima vittoria risale a Umago 2023, contro Marco Cecchinato. Alla diciassettesima vittoria stagionale nel circuito maggiore, Arnaldi sfiderà negli ottavi di finale il n. 1 del seeding Taylor Fritz.