Sei azzurri LIVE su Sky: il programma di oggi

Sarà un lungo mercoledì azzurro con sei italiani in campo. Da Praga a Washington, passando per Umago: si parte con Cocciaretto e Stefanini nel Wta 250 ceco, poi Darderi (reduce dal titolo a Bastad) sulla terra croata e infine il derby Arnaldi-Sonego e l'esordio di Cobolli sul cemento statunitense. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Mercoledì di tennis azzurro da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sono sei gli italiani oggi impegnati tra Praga, Umago e Washington . Si parte dal Prague Open con una doppia sfida Italia-Repubblica Ceca: in campo Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocciaretto , rispettivamente opposte a Marie Bouzkova e Linda Noskova. Si passa poi alla terra rossa di Umago dove torna in campo Luciano Darderi , fresco di titolo all'Atp 250 di Bastad. L'italoargentino esordirà contro il taiwanese Tseng, n. 101 al mondo. Riflettori poi puntati sull'Atp 500 di Washington dove andrà in scena l'inedito derby tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego : all'orizzonte c'è il confronto con il n. 1 del seeding, Taylor Fritz. Infine l'esordio di Flavio Cobolli , finalista un anno fa a Washington e reduce dalla finale di Hopman Cup, che affronterà per la terza volta in carriera il giapponese Nishioka.

