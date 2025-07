Sempre nel comunicato si legge che “la decisione è stata presa in accordo con il team che gestisce Jannik Sinner, nell’ambito dei preparativi in corso per i prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e lo US Open”. Ferrara ricomincerà subito a lavorare col numero uno al mondo, in questi giorni di preparazione a Monte-Carlo. La sua collaborazione con Sinner era iniziata nel maggio 2022 e nei 26 mesi di lavoro assieme aveva contribuito alla maturazione fisica di Jannnik. Ferrara è persona molto stimata e considerata nel circuito e in passato ha seguto altri atleti come Uros Vico, Marco Cecchinato (semifinalista al Roland Garros nel 2018), Marco Travaglia, Ljudmila Samsonova e, nell’ultima stagione, Matteo Berrettini.