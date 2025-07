Darderi non si ferma più: Prizmic ko, è semifinale

Luciano Darderi conferma il suo straordinario momento di forma qualificandosi per la semifinale del torneo Atp di Umago: l'azzurro ha superato in rimonta il croato Prizmic (143 del ranking) e venerdì affronterà l'argentino Ugo Carabelli. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Luciano Darderi non si ferma più. Al torneo 250 di Umago , il n°46 del mondo si è qualificato per la 6^ semifinale in carriera grazie al successo in rimonta contro il 19enne croato Dino Prizmic, battuto con i parziali di 1-6, 6-2, 6-3 in oltre due ore di gioco. L'italo-argentino, seconda testa di serie del seeding, conquista così la seconda semifinale consecutiva dopo quella della scorsa settimana a Bastad, dove aveva centrato il terzo titolo in carriera. Grazie alla sua 18^ vittoria sul rosso sulle 21 ottenute nel circuito maggiore nel 2025 (la 7^ di fila), Darderi venerdì affronterà l'argentino Ugo Carabelli , numero 3 del seeding: tra i due non ci sono prececenti a livello Atp, mentre negli altri circuiti Luciano guida 4-3.

La cronaca del match

Avvio pazzesco di Prizmic, che spinto dal pubblico infila una serie di cinque giochi di fila (con tre break) per prendersi il primo set con il parziale di 6-1 in meno di mezz'ora. Darderi, dopo aver battibeccato anche con i tifosi in tribuna, non si scompone: perde un break di vantaggio ma lo riprende subito dopo, archiviando 6-2 il secondo set e portando il match al terzo. Qui il match diventa più fisico, intenso ed equilibrato: a spezzarlo è il sesto game, in cui Luciano con un paio di magie in risposta allunga 4-2 e poi non si guarda più indietro, salvando una pericolosa palla break nel 7° game. Chiude 6-3 e si regala la seconda semifinale in una settimana.