Il tennis fa tappa in Canada dove domenica inizierà il Masters 1000 di Toronto, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tante le assenze illustri (Sinner, Alcaraz, Djokovic) ma spettacolo assicurato sul cemento con sette italiani al via. Comincerà al secondo turno il percorso di quattro azzurri: Musetti affronterà uno tra Shang e un qualificato, Cobolli uno tra Rinderknech e Galarneau, Sonego uno tra Bu e Kopriva, Arnaldi uno tra Fonseca e un qualificato. Bellucci affronterà nel primo turno Gaston, Gigante se la vedrà con Coric mentre Darderi sfiderà un qualificato.