Washington, Cobolli e Arnaldi fuori agli ottavi

La cronaca dei match

Cobolli ha ceduto contro Frances Tiafoe (6-1 6-4) partendo male e trovandosi presto sotto 4-1 nel primo set, chiuso poi dall’americano 6-1 in 31 minuti. Cobolli inizia male anche il secondo set, perdendo subito il servizio: ha la chance per tornare in partita nel quarto game ma fallisce due break point; sul 4-5 salva due match point ma alla fine Tiafoe chiude il set 6-4 in 42 minuti. Più equilibrio nel match perso da Arnaldi contro Taylor Fritz (6-3 6-4): il primo punto di svolta nell’ottavo game quando Fritz sfrutta un errore dell’azzurro per ottenere un break decisivo, chiudendo poi il set 6-3. Nel secondo set Arnaldi annulla due palle break e a sua volta ha la grande occasione per il break a 0-40, sciupata; alla fine Fritz chiude il set 6-4. Nei quarti di finale Fritz trova il connazionale Ben Shelton mentre per Tiafoe c’è Davidovich Fokina.