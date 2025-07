Darderi e non solo: il programma di oggi su Sky

Luciano Darderi in semifinale al torneo Atp 250 di Umago: l'azzurro affronterà la terza testa di serie del seeding, l'argentino Ugo Carabelli. Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi eliminati agli ottavi del torneo Atp 500 di Washington: stanotte i quarti di finale. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Ancora una giornata di tennis tra Umago, Washington, Praga e Kitzbuehl : tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Occhi puntati su Luciano Darderi , che sarà impegnato per la prima volta nelle semifinali dell'Atp 250 di Umago , dopo la vittoria la scorsa settimana a Bastad; ad attenderlo il n. 51 del mondo, l'argentino Ugo Carabelli : appuntamento non prima delle 18. La giornata inizia però, non prima delle 12.30, con le semifinali dell'Atp 250 a Kitzbuehl e prosegue, dalle ore 14, con le semifinali del Wta 250 a Praga : con la partita sospesa tra Wang e Bejlek, resta da designare ancora una semifinalista. Dopo la sconfitta di Flavio Cobolli e di Matteo Arnaldi sul cemento americano dell' Atp Washington , , rispettivamente contro Frances Tiafoe e Taylor Fritz, appuntamento non prima delle 22 con i quarti di finale. Nel doppio sono invece in semifinale Simone Bolelli e Andrea Vavassori , che aspettano però di conoscere i propri avversari.

