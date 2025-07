Bolelli/Vavassori, caccia al titolo: il programma

Giornata di finali a Washington: in casa Italia riflettori puntati su Simone Bolelli e Andrea Vavassori, in campo nella finale del doppio contro Nys/Roger-Vasellin. A seguire le finali del singolare, Fernandez-Kalinskaya e Davidovich Fokina-De Minaur. Oggi al via anche il Masters 1000 di Toronto. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Ultima giornata al Citi Open di Washington , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . In chiave Italia l'attesa è tutta per Simone Bolelli e Andrea Vavassori . Gli azzurri scenderanno in campo alle 18 per la finale di doppio, contro i n. 3 del seeding Nys/Roger-Vaselline. Bole e Wave andranno a caccia del quarto titolo stagionale dopo Adelaide, Rotterdam e Amburgo. A seguire ci saranno le finali del singolare: prima quella femminile tra Leylah Fernandez e Anna Kalinskaya, poi quella maschile tra Alejandro Davidovich Fokina e Alex De Minaur. Oggi sarà anche il day-1 del Masters 1000 di Toronto . In campo - tra gli altri - Gael Monfils e Joao Fonseca.

