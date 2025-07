Crampi per Bellucci: ritiro nel 3° set con Gaston

Bellucci costretto al ritiro nel match d'esordio a Toronto contro Hugo Gaston, fermato dai crampi all'inizio del terzo set dopo aver sfiorato la vittoria in due parziali. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Epilogo amaro per Mattia Bellucci al Masters 1000 di Toronto. Impegnato nel match d'esordio contro il francese Hugo Gaston, l'azzurro è stato costretto al ritiro all'inizio del terzo set per crampi: 3-6, 6-4, 2-0 il punteggio fino alla decisione di Bellucci di alzare bandiera bianca. Non mancano i rimpianti per il tennista lombardo che, dopo aver condotto autorevolmente il primo set, era riuscito a recuperare un break di svantaggio nel secondo set. Poi il passaggio a vuoto nel nono game, che ha consentito a Gaston di trascinare la partita al terzo set. Un parziale risolto in pochi minuti perché Bellucci ha accusato i crampi nel game d'apertura (al servizio) e, dopo aver subito il break e perso il successivo gioco a zero, ha scelto di ritirarsi. Gaston avanza così al secondo turno dove affronterà Andrey Rublev, finalista un anno fa in Canada e testa di serie numero 6 del tabellone.