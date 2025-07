Tocca a Musetti, Arnaldi e Paolini: il programma

Al Masters 1000 di Toronto è il giorno del debutto di Lorenzo Musetti , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Testa di serie n. 3 del tabellone, il carrarino esordirà contro l'australiano James Duckworth , n. 106 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. L'occasione per dimenticare il ko all'esordio a Washington e ritrovare una vittoria che manca dal quarto di finale con Tiafoe al Roland Garros. Questa non sarà l'unica sfida Italia-Australia di giornata perché Matteo Arnaldi affronterà un altro tennista aussie, il 24enne Tristan Schoolkate che al primo turno ha eliminato Joao Fonseca. A Montreal, invece, scenderà in campo Jasmine Paolini . Alla prima uscita post Wimbledon, la toscana sfiderà la giapponese Aoi Ito , n. 110 della classifica mondiale.

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

