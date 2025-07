Quattro azzurri in campo: il programma di oggi

Si chiude il secondo turno a Toronto con tre azzurri in campo. Apre Lorenzo Sonego contro il cinese Bu, poi Cobolli-Galarneau e Gigante-Diallo. A Montreal c'è Lucia Bronzetti contro la danese Tauson e il doppio Errani/Paolini. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Mercoledì con un "tris azzurro" al Masters 1000 di Toronto , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sono tre gli italiani impegnati nei match di secondo turno della parte bassa del tabellone. Il primo in campo sarà Lorenzo Sonego che alle 18.30 sfiderà il cinese Bu, n. 76 al mondo. Poi doppia confronto Italia-Canada con Cobolli -Galarneau (n. 193 Atp, in tabellone grazie a una wild card) e Gigante -Diallo. A Montreal , invece, ci sarà Lucia Bronzetti che dopo la vittoria in rimonta sulla statunitense Mandlik affronterà la n. 16 del seeding Clara Tauson. Spazio anche al doppio con Sara Errani e Jasmine Paolini che esordiranno contro le sorelle Leylah e Bianca Fernandez.

