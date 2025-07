Wta Montreal 2025: Lucia Bronzetti ko in due set

Perde due set a zero Lucia Bronzetti che si ferma così al secondo turno del Wta di Toronto. 6-1 6-2 il risultato a favore della danese Clara Tauson, n. 19 del ranking, che si qualifica al turno successivo. Tra poco in campo all'esordio nel doppio Sara Errani e Jasmine Paolini contro le sorelle Leylah e Bianca Fernandez. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

ATP TORONTO E WTA MONTREAL: IL PROGRAMMA DI OGGI